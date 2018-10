Mike Pompeo e Bolsonaro discutem parceria diante da crise na Venezuela

Washington – O presidente eleito Jair Bolsonaro e o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, conversaram por telefone nesta segunda-feira, 29, sobre a parceria entre Brasil e Estados Unidos diante da crise na Venezuela e outros assuntos.

“Falaram da colaboração em assuntos de política externa prioritários, incluindo a Venezuela, a luta contra o crime transnacional e formas de reforçar as relações econômicas entre os Estados Unidos e o Brasil, as duas maiores economias do hemisfério ocidental”, afirmou em comunicado a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

A nota acrescenta que Pompeo parabenizou Bolsonaro pela vitória eleitoral e ressaltou a aliança entre ambos os países, “baseada no compromisso mútuo para promover a segurança, a democracia, a prosperidade econômica e os direitos humanos”.

Bolsonaro, que manifestou em várias ocasiões uma forte oposição ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, negou na quinta-feira que vá declarar guerra ao país vizinho.

Trump falou com Bolsonaro por telefone no domingo, pouco depois do resultado da apuração, e hoje informou sobre a conversa entre ambos.

“Tive uma ótima conversa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições por uma margem substancial. Concordamos Brasil e EUA trabalharão estreitamente em matéria comercial, militar e tudo mais. Excelente conversa, dei os meus parabéns”, descreveu Trump no Twitter.