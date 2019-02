Migrantes invadem túnel e param serviço de trem na França

Lille/Londres – Cerca de 200 migrantes tentaram entrar no túnel do Canal da Mancha pelo lado francês durante a noite, encontrando a resistência de funcionários e policiais e forçando uma suspensão temporária dos serviços de trem, disse um porta-voz do Eurotúnel.

Os serviços ferroviários foram retomados na manhã deste sábado, mas o tráfego era lento devido a constantes checagens de segurança, afirmou a empresa. O incidente é o mais recente de uma série envolvendo migrantes que estão acampados na região do porto francês de Calais, na esperança de cruzar para o Reino Unido.

Os migrantes invadiram o terminal francês do Eurotúnel às 0h30 do horário local, com 120 pessoas entrando no túnel antes de serem interceptadas pela polícia francesa a até 15 quilômetros túnel adentro, afirmaram a polícia e a empresa.

“Um grupo tão grande não tinha nenhuma chance de chegar ao Reino Unido. Então, isso foi claramente um ataque organizado para chamar a atenção da mídia para a situação desesperadora dos migrantes que estão contidos em Calais”, disse o Eurotúnel em comunicado.