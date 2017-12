México vive ano mais violento em duas décadas

Cidade do México – Com 23.101 homicídios dolosos registrados até novembro, 2017 já é o ano mais violento para o México em duas décadas, informou a Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Segurança Pública (SESNP).

De acordo com o relatório mensal, nos primeiros 11 meses do ano ocorreram 37.527 homicídios. Desse total, 23.101 foram computados como dolosos, enquanto 14.426 foram culposos, quando não há a intenção de matar. Só em novembro aconteceram 2.212 homicídios dolosos e 1.341 culposos, somando 3.553 mortes.

Com os dados acumulados e ainda sem contabilizar dezembro, 2017 já é o ano mais mortífero no México desde 2011, que era considerado o ano com mais homicídios dolosos registrados das últimas duas décadas, 22.409.

Novembro foi o terceiro mês do ano mais violência depois de outubro, quando foram abertas 2.380 pastas para guardar documentos de investigação por homicídio doloso, e de junho, com 2.238.

Os estados mais violentos foram Guerrero, com 190; Baixa Califórnia, com 178; Estado do México, com 172; Veracruz, com 138, e Chihuahua, com 137.

O México vivenciou um aumento da violência há 11 anos por causa da chamada guerra contra o tráfico de drogas iniciada pelo então presidente Felipe Calderón (2006-2012), que deixou pelo menos 150 mil mortes vinculadas ao crime organizado e mais de 30 mil desaparecidos.

O número de assassinatos caiu na primeira parte do governo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), mas nos últimos anos o país sofre com uma nova onda de violência.

O governo frequentemente defende o combate à violência alegando que embora tenha aumentado o número de mortos, a taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes diminuiu, pois a população total do país cresceu.

Com base neste parâmetro, 2011 ainda é o ano mais sangrento com 19,37 homicídios dolosos por cada 100 mil habitantes, e 2017 se situa em 18,70 casos por cada 100 mil mexicanos, de maneira preliminar. Muito longe ficam os dados do melhor ano da série, 2007, quando a taxa de homicídios dolosos foi de 9,34 por cada 100 mil habitantes.