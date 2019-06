México espera acordo com EUA sobre imigração nesta quinta-feira

Cidade do México — O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quinta-feira que espera alcançar um acordo com os Estados Unidos para resolver um impasse sobre a imigração e evitar que o governo norte-americano imponha tarifas comerciais a produtos do país latino na próxima semana.

López Obrador disse em sua entrevista coletiva regular que estava confiante de que ambas as partes cheguem a um acordo, mas acrescentou que “todas as opções” estavam em aberto para seu governo caso o presidente dos EUA, Donald Trump, de fato imponha tarifas ao México.

Na última quinta-feira (30), Trump ameaçou impor tarifas iniciais de 5% a importações vindas do México, a partir do dia 10. A ideia é elevar as tarifas gradualmente até o patamar de 25%, em outubro, se o governo mexicano não resolver a questão da imigração ilegal.

Trump alega que o México tira vantagem dos EUA há décadas, mas que esse “abuso” irá acabar quando ele passar a tarifar produtos do país.