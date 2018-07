México elege Obrador e espera decisão na Copa do Mundo

A primeira confirmação em dois dias de decisões os mexicanos já tiveram. O candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador, de 64 anos, ex-prefeito da Cidade do México, foi eleito presidente do país neste domingo.

Os dois candidatos rivais, José Antonio Meade e Ricardo Anaya, reconheceram a derrota no noite deste domingo, embora o resultado oficial só tenha sido divulgado na madrugada de segunda-feira. Os resultados preliminares confirmaram as pesquisas eleitorais, dando 53,8% dos votos a Obrador, ante 22,8% para Anaya e 16,3% para Meade. As eleições no México não têm segundo turno.

Já passava da 1h da manhã pelo horário de Brasília quando Obrador fez um discurso pedindo reconciliação. AMLO, como é conhecido, afirmou que “não haverá expropriação nem apropriação de bens” e que “haverá liberdade empresarial, de expressão, civil e política”, tratando de afastar temores de alas mais conservadoras do país.

Embora tenha sido tratado mundo afora como uma resposta populista ao populista Donald Trump, Obrador chegou ao poder focando em temas internos, sobretudo corrupção e violência. Escândalos envolvendo o ex-presidente Enrique Peña Nieto e sua esposa, e uma dificuldade de reduzir o índice de 30.000 homicídios por ano pesaram mais, segundo analistas, que as ameaças do vizinho do norte. Peña Nieto deixa o poder com menos de 20% de aprovação. “A corrupção desatou a violência em nosso país, portanto combater a corrupção será prioridade”, afirmou Obrador.

A outra confirmação para os mexicanos virá em poucas horas, na partida entre México e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nos últimos dias, o mundial dividiu atenção com a política. Agora, todos os mexicanos se concentram apenas em sua seleção, que venceu a Alemanha na estreia, mas caiu de produção a ponto de perder por 3 a 0 para a Suécia na última partida. Assim como davam como certa a vitória de Obrador, os mexicanos estão resignados com uma possível derrota.

Mas a eliminação da Espanha para a Rússia, ontem, deu mais uma pontinha de esperança à torcida. Muitos eleitores de AMLO vão virar a noite comemorando e emendar o jogo, que começa às 9h, no horário local, 11h de Brasília.