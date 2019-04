México deportou mais de 15 mil imigrantes devido à pressão de Trump

Cidade do México — O México enviou de volta 15 mil imigrantes no último mês, disse nesta terça-feira, 23, uma autoridade graduada do governo, chamando a atenção para um aumento das deportações diante da pressão exercida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o país contenha o fluxo de pessoas que segue para o norte.

Falando em coletiva de imprensa, Tonatiuh Guillen, chefe do Instituto Nacional de Migração, não disse para quais países os 15 mil foram devolvidos, mas a maior parte dos imigrantes que está cruzando o México vem da Guatemala, Honduras e El Salvador.

Ao lado de Guillen, a ministra do Interior, Olga Sánchez, disse que o México não é culpado pelo aumento no número de imigrantes da América Central que está entrando no país.

Entretanto, ela observou que o México tem a obrigação de controlar sua fronteira sul com a Guatemala e que os imigrantes que entrarem no país precisam respeitar as leis mexicanas e se registrarem com autoridades.

Após um aumento no número de apreensões de cidadãos da América Central tentando entrar nos EUA, Trump ameaçou fechar a fronteira dos EUA com o México no mês passado, se o governo mexicano não contivesse a imigração ilegal imediatamente.