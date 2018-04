México apreende veículos com 191 migrantes em condições subumanas

Agentes federais do México interceptaram dois veículos nos quais viajavam 191 migrantes originais das Américas Central e do Sul em “condições subumanas”, sem água nem alimentos, informou o Instituto Nacional de Migração (INM) mexicano nesta quinta-feira.

Do total de migrantes, 181 são originais da Guatemala, nove de Honduras e uma mulher do Brasil. Eles têm o direito de pedir refúgio no México ou, caso contrário, serão devolvidos aos respectivos países.

Um dos veículos é um ônibus que foi interceptado no estado de Hidalgo e no qual viajavam 88 pessoas em “condições de aglomeração e pouca ventilação”, informou o INM em boletim. No segundo veículo, um caminhão interceptado no estado de Vera Cruz, viajavam 103 pessoas, 55 delas menores de idade.

Milhares de imigrantes ilegais cruzam todos os anos o território mexicano rumo aos Estados Unidos, um percurso no qual estão expostos a roubos, extorsões, sequestros e até mesmo assassinatos por grupos criminosos, assim como a abusos de autoridades corruptas.