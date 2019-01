Meteorologista é demitido em NY ao cometer ofensa racial durante previsão

Um meteorologista de Nova York foi demitido por cometer o que muitos consideraram uma injúria racial durante previsão do tempo ao vivo, mas que ele afirmou, na segunda-feira, ter sido apenas um problema de pronúncia que tentou corrigir rapidamente.

Durante a previsão do tempo do canal WHEC-TV na sexta-feira, Jeremy Kappell foi ouvido se referindo ao “Parque Martin Luther ‘Coon’ King Jr”, segundo vídeo que circulou online. “Coon” é um termo racista usado para discriminar pessoas negras.

Kappell, que é branco, disse em vídeo publicado online que estava falando rápido e percebeu que havia misturado “algumas palavras” no nome do líder do movimento de direitos civis de afroamericanos, Dr. Martin Luther King Jr, e por isso se corrigiu.

Ele chamou King de “grande homem” e disse não ter cometido uma ofensa racial.

À medida que o vídeo do acontecimento circulou durante o final de semana, a prefeita de Rochester, Lovely Warren, que é negra, denunciou o que disse ser o uso de uma “injúria racial” e exigiu em comunicado que Kappell fosse punido.

A emissora demitiu Kappell depois de domingo.

“Eu peço desculpas por ter transmitido uma injúria racial”, disse em comunicado Richard Reingold, vice-presidente e diretor geral da emissora, afirmando que a transmissão da palavra “me desaponta e me enoja”.