Meteorito cai perto de Detroit, nos EUA, e provoca terremoto

Washington – O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês) confirmou a queda, na terça-feira, de um meteorito nos arredores de Detroit (Michigan, nos Estados Unidos) que provocou um pequeno tremor de intensidade 2 na escala Richter.

O tremor aconteceu por volta das 20h09 (hora local, de ontem).

O USGS confirmou que a origem do tremor foi a queda de um meteorito que foi “visto e ouvido” na área de Detroit.

A “localização aproximada” da queda do meteorito foi oito quilômetros de New Haven, localidade de aproximadamente 4,6 mil habitantes nos arredores de Detroit e perto do lago St. Clair e fronteira com Canadá.

Antes da confirmação da queda do meteorito, dezenas de cidadãos compartilharam nas redes sociais gravações do fenômeno onde aparecia uma chama de luz seguido de uma aparente explosão.

Por causa destas gravações, o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês) disse que o “brilho e o estrondo” não correspondiam a um relâmpago, nem um trovão e já deixando claro que parecia se tratar de um meteoro.