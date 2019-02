Merkel vai ao Japão e debate posturas econômicas e nucleares

Tóquio – A chanceler alemã, Angela Merkel, chegou nesta segunda-feira ao Japão para realizar uma visita de dois dias ao país asiático, a primeira em sete anos, com um profundo sentido econômico e energético.

A visita de Merkel, que se reunirá hoje mesmo em Tóquio com o primeiro-ministro, Shinzo Abe, e com o imperador Akihito, ocorre poucos meses antes de a Alemanha receber, em junho, a reunião anual do G7.

Entre os pontos econômicos a expectativa é que a chanceler discuta com o primeiro-ministro a negociação do tratado de livre-comércio (TLC) entre a União Europeia e o Japão.

Merkel destacará a postura de Berlim a favor de desprezar a energia nuclear e de fomentar um maior investimento em energias renováveis.

O acidente que aconteceu em 2011 na usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, levou o governo alemão a anunciar a suspensão de todas as usinas atômicas do país até 2022.

Tóquio, por sua vez, está impulsionando, quatro anos depois da catástrofe, a reativação para esta primavera de alguns dos 48 reatores comerciais que permanecem suspensos por causa do acidente em Fukushima para reduzir suas importações de petróleo e gás e sua dependência energética do exterior.

“A partir do aprendido na experiência de Fukushima gostaríamos que o Japão empreendesse junto com a Alemanha o mesmo caminho”, explicou Merkel em entrevista concedida à emissora pública japonesa “NHK” em Berlim antes de viajar.

A chanceler alemã e o primeiro-ministro devem ainda coordenar posturas sobre o conflito na Ucrânia e sua interlocução com Moscou, assim como na luta contra o terrorismo internacional.