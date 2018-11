Merkel terá encontros bilaterais com Macri, Putin e Trump no G20

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, terá, às margens da cúpula do G20, em Buenos Aires, encontros bilaterais com os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump.

A agenda de reuniões foi divulgada nesta quinta-feira por fontes do governo da Alemanha, que indicaram que os encontros ocorrerão entre amanhã e sábado. A pauta das discussões, segundo as fontes, não necessariamente terão relação com os debates do G20.

O encontro com Trump será marcado pelas tensões comerciais entre União Europeia (UE) e Estados Unidos. Já a reunião com Putin deve abordar a nova crise entre russos e ucranianos.

Merkel se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping, e com os primeiros-ministros de Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Scott Morrison.

As fontes do governo alemão explicaram que Merkel não se encontrará com o presidente da França, Emmanuel Macron, porque ambos se veem frequentemente dentro de encontros da UE. Para a chanceler, reuniões como G20 devem ser aproveitadas para estreitar relações com líderes com os quais o contato é menor.