Merkel se reunirá com Trump em 27 de abril em Washington

Berlim – A chanceler alemã, Angela Merkel, se reunirá em 27 de abril em Washington com o presidente americano, Donald Trump.

A vice-porta-voz do Governo alemão, Ulrike Demmer, confirmou a nova reunião de Merkel e Trump, que tinha sido avançada já pelo jornal “Bild”, e explicou que nela serão abordados tantas as relações bilaterais como os atuais desafios à política externa e de segurança.

Será a segunda reunião de ambos líderes em Washington, pouco mais de um ano depois de manterem a primeira reunião na Casa Branca.

Naquela reunião ficaram manifestadas as divergências dos dois Governos em questões-chave, como o comércio internacional, a Otan e a política de imigração.

O vídeo do início de sua reunião no salão oval, quando Merkel perguntou a Trump se queria dar a mão e o presidente americano não respondeu, serviu para ilustrar as crônicas sobre a falta de conexão pessoal.

Meses depois a chanceler revelou que, após a cena, perguntou a Trump porque não tinha lhe dado as mãos perante os jornalistas e ele respondeu que já tinham se cumprimentado duas vezes antes.

Ambos líderes mantiveram outras reuniões bilaterais em julho do ano passado em Hamburgo (Alemanha), às vésperas da cúpula do G20 (grupo de países desenvolvidos e emergentes), onde voltaram a ficar evidentes as diferenças.

No comunicado final daquela cúpula, todos os membros do G20, menos os Estados Unidos, ratificaram apoio ao acordo de Paris contra a mudança climática, enquanto Trump anunciou que seu país iria deixar.