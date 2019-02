Merkel pede que Putin ajude a acabar com violência na Ucrânia

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, em telefonema nesta terça-feira, que ele use sua influência sobre separatistas no leste da Ucrânia para acabar com a violência na região, e os dois concordaram em novos esforços de cessar-fogo, disse um porta-voz do governo alemão.

Forças ucranianas e separatistas pró-Rússia culpam uns aos outros pelo mais recente aumento em um conflito que já matou cerca de 10 mil pessoas desde abril de 2014.

“A chanceler alemã e o presidente russo concordaram que novos esforços devem ser feitos para assegurar um cessar-fogo e pediram aos ministros das Relações Exteriores e seus assessores para ficarem em contato”, disse o porta-voz do governo, Steffen Seibert.

Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções sobre a Rússia. A Ucrânia e a Otan acusam o Kremlin de abastecer o conflito ao apoiar separatistas com tropas e armas. A Rússia nega as acusações.

O Kremlin, em sua descrição do telefonema entre Merkel e Putin, disse que “sérias preocupações foram expressadas em relação ao aumento do conflito armado resultando em perdas humanas”.

Kiev expressa preocupações de que o presidente dos EUA, Donald Trump, possa mudar a postura política a favor da Rússia e considerar levantar sanções contra Moscou.