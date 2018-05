Merkel pede que Irã reduza tensão em conversa telefônica com Rohani

Berlim – A chanceler alemã, Angela Merkel, “condenou os ataques iranianos ontem à noite contra postos militares israelenses nas Colinas de Golã e exigiu ao Irã que contribua para reduzir a tensão na região” em uma conversa telefônica mantida nesta quinta-feira com o presidente iraniano, Hassan Rohani.

Segundo informou o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, a chanceler ressaltou também a Rohani que “a Alemanha, da mesma forma que a França e o Reino Unido, continua comprometida com o acordo nuclear com o Irã enquanto o Irã seguir cumprindo com uas obrigações estabelecidas no acordo”.

“A chanceler se pronunciou a favor de manter conversas com o Irã, em um círculo mais amplo de Estados envolvidos, sobre seu programa de mísseis balísticos e suas atividades na região”, entre outros lugares na Síria e no Iêmen, afirma o comunicado.