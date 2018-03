Merkel: luta pela igualdade de direitos da mulher não terminou

Berlim – A chanceler alemã, Angela Merkel, divulgou nesta quinta-feira uma mensagem de vídeo por causa do Dia Internacional da Mulher e lembrou que a luta pela igualdade de direitos não terminou.

“Ainda resta muito por fazer no nosso país com relação aos direitos da mulher e às novas tarefas para os homens, mas sobretudo em outros países”, onde a estas “lhes faltam os direitos básicos”, afirmou Merkel, vestida com um jaqueta roxa e uma camiseta negra.

“Por isso é o momento de dizer, a luta pela igualdade de direitos para a mulher continua”, acrescentou.

Merkel começou o vídeo lembrando que muitas mulheres fizeram sacrifícios e lutaram pela igualdade de gênero.

Nesse contexto, lembrou que há 100 anos obtiveram o direito ao voto na Alemanha, embora, advertiu, “isso não seja suficiente”.

“As mulheres querem assumir responsabilidade em todos os campos; nas empresas, na família, na política”, afirmou a chanceler, que apontou que sua nova equipe de Governo, que será investida na próxima semana, será “uma mistura interessante” entre ambos gêneros.

Merkel foi a primeira mulher a chegar à chefia de um dos dois grandes partidos alemães, a União Democrata-Cristã (CDU), e também a primeira a chegar à Chancelaria, em 2005.

Seu primeiro cargo governamental, durante o terceiro governo de Helmut Kohl (1990-1994), foi de ministra da Mulher e da Juventude.