Merkel faz visita surpresa ao Afeganistão

Berlim – A chanceler alemã, Angela Merkel, e seu ministro da Defesa, Thomas de Maizière, chegaram nesta sexta-feira ao Afeganistão para uma visita surpresa, informou um porta-voz do governo em Berlim.

Merkel e Maiziere chegaram ao Quartel General das tropas alemãs estacionadas no norte do Afeganistão, em Mazar-i-Sharif, revelou o porta-voz, sem dar detalhes sobre a viagem.

A visita ocorre seis dias após a morte de um soldado alemão da força internacional da Otan (Isaf) em um ataque rebelde no norte do Afeganistão.

Outros sete militares estrangeiros morreram no sábado passado, no dia mais sangrento para a Isaf desde agosto de 2012 e em meio à ofensiva talibã deflagrada no final de abril contra as forças afegãs e internacionais por meio de atentados suicidas e ataques de “agentes infiltrados”.

Cinco soldados americanos morreram na explosão de uma bomba na província de Kandahar (sul) e outros dois militares foram baleados e mortos por um soldado afegão ‘infiltrado’ pelos talibãs na província de Farah (oeste).