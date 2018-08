Merkel e premiê da Espanha defendem ação conjunta para questão imigratória

Barcelona – Em reunião neste sábado, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, defenderam uma abordagem conjunta para lidar com a questão imigratória na União Europeia.

Os líderes advogaram por uma “distribuição justa” dos imigrantes e disseram que promoverão sua visão comum em cúpula da União Europeia marcada para o próximo mês na Áustria.

Merkel e Sanchez já haviam firmado um acordo prévio, pelo qual a Espanha retomará imigrantes já registrados no país que tentaram entrar na Alemanha através da Áustria.

A chanceler alemã tem buscado acordos bilaterais com Espanha, Grécia e Itália a fim de interromper a migração “secundária” para a Alemanha, situação que quase levou à queda de seu governo. As negociações com Grécia e Itália estão em andamento.