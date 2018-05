Merkel diz que Irã cumpriu acordos e insiste em compromisso com pacto

Berlim – A chanceler alemã, Angela Merkel, destacou que o Irã “cumpriu” com os termos do acordo nuclear alcançado em 2015 e defendeu a necessidade de ficar dentro do pacto, “apesar da pesada carga” que representa a saída dos Estados Unidos.

“Faremos todo o possível para que o Irã se mantenha dentro do acordo”, afirmou Merkel em um ato do seu partido, o União Democrata-Cristã (CDU), que qualificou o pacto de “importante coluna” para a segurança do conjunto da região.

A líder alemã destacou que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) – o “encarregada de verificar o cumprimento” dos acordos – confirmou que Teerã se manteve nos termos estipulados, por isso é “importante” que reunir esforços para conseguir que continue dentro. Por outro lado, ela admitiu que é preciso “continuar trabalhando” em um conceito global para garantir que o Irã não desenvolverá armas nucleares no futuro.

A chanceler considerou que a decisão adotada ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “evidencia mais uma vez” a necessidade que os europeus têm de assumir maiores responsabilidades na política de segurança e na resolução de conflitos.

Depois da decisão de Trump de sair do acordo nuclear, surgiram as exigências da indústria alemã ao governo para que apoie os interesses do Irã, perante a eventual possibilidade que os Estados Unidos decidam sanções que afetem os seus negócios.

“O empresário está preocupado com a possibilidade de que os negócios com o Irã sejam prejudicados”, apontou a Câmara do Comércio e da Indústria da Alemanha (DIHK) em comunicado.

No texto, o grupo lembrou que as empresas europeias podem ser afetadas caso os seus parceiros iranianos sejam incluídos em novas sanções americanas.

Imediatamente depois do anúncio de Trump, o embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, Richard Grenell, pressionou às indústrias alemãs a deixar os seus negócios com o Irã “imediatamente”. O porta-voz do governo de Merkel, Steffen Seibert, indicou o Executivo está analisando “como e quando” o anúncio de Trump pode ter efeito sobre as empresas alemãs ou o restante da Europa.

Ele insistiu, além disso, na determinação dos parceiros europeus em dar uma resposta pactuada a decisão do presidente americano e mencionou o comunicado conjunto emitido ontem por Berlim, Paris e Londres a esse respeito.

Essa reação conjunta dos três veio depois de uma conversa mantida entre a chanceler Merkel, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

O pacto, assinado em 2015 entre o Irã e o Grupo 5+1 – Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha -, limita o programa atômico do Irã em troca da suspensão das sanções internacionais.

Os três governos destacaram que esse acordo, assinado pelo então presidente Barack Obama, “reforçava a segurança mundial” e pediram que o governo de Trump “evite qualquer medida” que possa “impedir” a implementação do acordo das partes que estão decididas a respeitá-lo.