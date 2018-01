Merkel diz que ainda há grandes obstáculos para formar governo

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou nesta quinta-feira que ainda há grandes obstáculos no caminho para um acordo de governo entre conservadores e social-democratas.

“Será um dia difícil”, afirmou a chanceler ao chegar à sede do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), onde será realizada a última jornada de negociações.

“Quanto à CDU [União Democrata-Cristã), faremos tudo que estiver ao nosso alcance para buscar compromissos construtivos, mas achamos também que temos que fazer boas políticas para nosso país”, explicou.

“As pessoas também esperam de nós que encontremos soluções e com este espírito trabalharei hoje”, acrescentou.

Depois de um primeiro fracasso em novembro em sua tentativa de formar governo com os ecologistas e os liberais, Angela Merkel, de 63 anos, no poder há doze anos, precisa formar uma aliança com o SPD para poder governar outros quatro anos.