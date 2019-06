Mergulhadores quebram recorde mundial em limpeza subaquática

São Paulo – Um grupo de 633 mergulhadores fez história ao realizar a maior limpeza subaquática do mundo. A façanha ocorreu no último sábado (16) em uma área de pesca na praia de Deerfield, no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

Mergulhadores de várias partes do mundo participaram da limpeza e coletaram mais de 9 mil resíduos — a maior parte composta por lixo plástico e itens de chumbo utilizados na fabricação de materiais de pesca

Eles entraram para o Guinness World Records como o maior número de pessoas a limpar o mar em um só lugar ao mesmo tempo. O recorde anterior fora alcançado em 2015 por 614 mergulhadores no Mar Vermelho, no Egito.

Naturalmente, a “faxina” aquática tem efeito quase imperceptível diante do tamanho do problema da poluição marinha no mundo. Estima-se que 8 milhões de toneladas de poluição plástica entram nos oceanos do mundo a cada ano.

Mas o feito mostra que a união faz a força e, de quebra, leva um recorde para casa.