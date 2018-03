Mercosul inicia negociações para acordo comercial com o Canadá

Assunção – O Mercosul iniciou nesta sexta-feira negociações para um acordo comercial com o Canadá que as autoridades esperam concluir neste ano e consideram uma mensagem de apoio ao livre comércio na contramão de políticas protecionistas.

As reuniões começarão neste mês em Ottawa, disse o chanceler paraguaio, Eladio Loizaga, anfitrião de um encontro que incluiu os ministros das Relações Exteriores de Argentina, Brasil e Uruguai e o ministro do Comércio do Canadá.

“Este lançamento está transmitindo uma mensagem política muito importante para a comunidade internacional, já que hoje estamos vendo o início do que pode ser um retrocesso no livre comércio e um protecionismo que acreditávamos superado”, disse Loizaga.

“Estamos enviando uma mensagem ao mundo”, concordou o ministro canadense François-Philippe Champagne, que destacou as possibilidades de intercâmbio com o quarto maior bloco comercial do mundo, que tem uma população combinada de 260 milhões de habitantes.

O chanceler uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, explicou que o pacto tem um caráter “progressista” porque não aborda unicamente questões tarifárias ou de impostos, mas estabelece regras vinculadas ao gênero, às pequenas empresas e ao meio ambiente.

“Calculo que até o final deste ano, com toda certeza, poderia acontecer”, declarou em relação à conclusão do acordo.

O anúncio sobre o início das negociações ocorre no momento em que o Canadá busca novos mercados para reduzir sua dependência dos Estados Unidos devido à incerteza sobre o futuro do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta).