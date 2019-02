Mercedes-Benz apresenta superesportivo elétrico

São Paulo – Depois de lançar o sedã de alto luxo Hybrid S400, primeiro veículo da categoria a ser vendido no Brasil, a alemã Mercedes-Benz aposta suas fichas num superesportivo elétrico. Ela anunciou durante o salão do automóvel em Detroit, nos Estados Unidos, sua intenção de produzir em série o SLS AMG E-Cell.

A apresentação do modelo não passou despercebida, já que a "máquina" com portas de abertura oblíquoa apareceu pintada de amarelo. Quatro motores elétricos instalados sobre cada uma das rodas combinam forças para oferecer nada mais, nada menos, do que 525 cavalos de potência.

Com 0% de emissão de qualquer tipo de poluente, o superesportivo é capaz de acelerar até 100 km/h em 4 segundos. Uma novidade que deverá chegar ao mercado só em 2013.