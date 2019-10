Mensagens sugerem que Boeing enganou agência sobre segurança do 737 MAX

Washington — A Boeing entregou mensagens de 2016 entre dois funcionários que sugerem que a fabricante de aviões pode ter enganado a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) sobre um sistema de segurança essencial no 737 MAX, disseram fontes informadas sobre o assunto.

A FAA confirmou nesta sexta-feira (18) que a Boeing disse na véspera sobre mensagens internas descobertas “há alguns meses” que caracterizam “certas comunicações com a FAA durante a certificação original do 737 MAX em 2016”.

A FAA disse que considerou as mensagens preocupantes e “está revisando essas informações para determinar que ação é apropriada”.

Fontes disseram à Reuters que as mensagens internas da Boeing levantaram questões sobre o desempenho do chamado sistema anti-stall do MCAS, que foi atrelado aos dois acidentes da aeronave. A Boeing se recusou a comentar imediatamente.

As mensagens são entre o então chefe técnico de pilotos do MAX e outro piloto da Boeing, disseram as fontes, e levantaram questões sobre o desempenho do MCAS no simulador.

A FAA reiterou que está “seguindo um processo completo, e não uma linha do tempo prescrita, para devolver o Boeing 737 MAX ao serviço. A agência irá retirar a ordem de suspensão somente depois de determinarmos que a aeronave está segura”.

Por outro lado, o Comitê de Comércio do Senado dos EUA confirmou que questionará o presidente-executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, em uma audiência de 29 de outubro, um dia antes de um painel da Câmara dos Deputados para interrogá-lo.

As ações da Boeing caíam 3,7% após a reportagem da Reuters, ajudando a reduzir a média industrial do Dow Jones para uma sessão negativa.