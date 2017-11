Menos de 1/4 dos catalães quer seguir com separação da Espanha

Madri – Menos de um quarto dos catalães quer continuar com um plano para declarar a independência em relação à Espanha em meio à aproximação das eleições regionais do dia 21 de dezembro, de acordo com pesquisa publicada pelo jornal El País nesta segunda-feira.

Um referendo apontado como ilegal por Madri de independência da Catalunha, realizado no dia 1º de outubro, arrastou a Espanha para sua pior crise política em décadas.

A instabilidade diminuiu depois que a demissão de autoridades separatistas da região causou pouca resistência, mas pode voltar se partidos pró-independência ganharem a votação do dia 21 de dezembro.

Apenas 24 por cento dos entrevistados pela Metroscopia disseram que gostariam de continuar com o processo de independência após as eleições, enquanto 71 por cento disseram que iriam preferir se políticos chegassem a um acordo em que a Catalunha permanecesse parte da Espanha.

Partidos pró-independência podem não conseguir manter uma maioria absoluta dos assentos do Parlamento catalão na eleições do próximo mês, indicou a primeira parte da pesquisa publicada no domingo.