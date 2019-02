“Menor bebê do mundo” deixa o hospital após cinco meses

Um bebê prematuro que pesava 268 gramas no momento do parto deixou o hospital com boa saúde e pesando mais de três quilos, depois de passar cinco meses na unidade de terapia intensiva, anunciou nesta quarta-feira o hospital das clínicas Keio de Tóquio.

Nunca um bebê nascido com tão pouco peso havia deixado a maternidade saudável, de acordo com os arquivos do hospital.

Os médicos decidiram pelo nascimento prematuro após apenas 22 semanas de gravidez em consequência da falta de crescimento.

Um recém-nascido que veio ao mundo com apenas 268 gramas teve alta na semana passada em um hospital no Japão, cinco meses após nascer.

Quando o bebê nasceu, ele cabia na mão de um adulto, recordaram os médicos.

Após cinco meses de cuidados intensivos na unidade de neonatologia, o bebê pesa 3,238 quilos.

“Estou feliz porque ele ganhou tanto peso, sinceramente não acreditava que poderia sobreviver”, afirmou a mãe em uma mensagem repassada aos meios de comunicação.

A taxa de sobrevivência dos recém-nascidos com menos de 300 gramas é muito pequena, destacou o hospital, sobretudo quando são homens.

Os casos precedentes de saída do hospital com boa saúde de bebês homens nascidos com menos de 300 gramas foram registrados na Alemanha em 2009 (274 gramas), Japão em 2009 (297 g), 2011 (294 g) e 2015 (289 g), segundo um registro internacional da Universidade de Iowa, Estados Unidos.