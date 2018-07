Meninos tailandeses irão virar monges budistas, e iniciam cerimônia

Bangcoc – Os 11 meninos e seu treinador de futebol, resgatados depois de mais de duas semanas presos em uma caverna do norte da Tailândia, iniciaram nesta terça-feira as cerimônias para virarem monges budistas.

No início do dia, o grupo se juntou aos bonzos do templo Phra That Doi Wao, na província de Chiang Rai, em uma série de desafios e oferendas espirituais, que continuará esta tarde com os ritos de purificação, onde são cortados os cabelos dos futuros monges

Os atos terminarão amanhã em outro templo da região, onde permanecerão ordenados até o próximo dia 3 de agosto, informou o governo da província.

As famílias dos resgatados prometeram que os meninos entrariam no monacato uma vez fossem resgatados para agradecer pelo retorno e em homenagem ao mergulhador voluntário falecido, Samar Kunan.

O outro menino resgatado, Adul Sam-on, pertence a uma minoria étnica cristã procedente da vizinha Mianmar, por isso não participou dos ritos.