9 dias depois, meninos presos em caverna na Tailândia são encontrados

São Paulo – Os 12 meninos e o adulto que estavam presos dentro de um complexo de cavernas na Tailândia foram encontrados por uma equipe de oficiais americanos que auxiliavam os tailandeses nas buscas. De acordo com uma das autoridades envolvidas na operação, o grupo estava “com sinais de vida”. Ao todo, foram 9 dias de intensas atividades para determinar o local onde estavam.

Relembre o caso

O alarme pelo desaparecimento do grupo foi soado no último dia 23, acionando cerca de 1.300 soldados para o resgate das crianças, membros de um time de futebol, e seu técnico na gruta do parque natural Tham Luang-Khun Nam Nang Non, na província de Chiang Rai.

As equipes tiveram muita dificuldade para acessar o local no qual acreditava-se que o grupo estava. As esperanças estavam em uma ilhota, conhecida como “a praia de Pattaya”, na cavidade central da caverna e à qual as equipes de resgate ainda não haviam conseguido ter acesso.

Um dos principais impedimentos eram as várias passagens estreitas inundadas ao longo da caverna, a quarta mais longa da Tailândia, com cerca de 10 quilômetros de extensão e frequentes mudanças de nível.

As equipes usaram 20 bombas de extração para reduzir o nível da água nas partes mais alagadas, tarefas que se viram dificultadas pelo temporal que castiga a região, além de problemas mecânicos.

Segundo a versão oficial, os desaparecidos – 12 menores entre 11 e 16 anos e um jovem de 26 anos – entraram no sábado passado nas galerias após um treino, quando uma súbita tempestade começou a inundar a cavidade e impediu sua saída.