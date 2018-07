Meninos da caverna gravam primeiro vídeo em hospital na Tailândia

São Paulo — O governo da Tailândia divulgou ontem (14) os primeiros vídeos gravados pelos meninos resgatados de uma caverna inundada no norte do país.

Eles permanecem no hospital, onde o vídeo foi gravado na última sexta-feira (13). O ministério da saúde tailandês disse que os 12 meninos do time de futebol resgatado e seu treinador não têm infecções e devem receber alta nesta semana.

No vídeo, os 13 resgatados agradem o apoio que receberam e os esforços que foram feitos para que eles saíssem da caverna com vida. Eles mencionaram a solidariedade que tem chegado, inclusive, do exterior.

É a primeira mensagem em vídeo dos meninos desde que eles foram resgatados da caverna, na última terça-feira, por uma equipe internacional de mergulhadores que incluía membros da marinha tailandesa.

O menino mais novo, Chanin Vibulrungreung, de 11 anos, disse no vídeo que sua saúde está melhorando e que ele gostaria de agradecer a todos os mergulhadores que o salvaram.

Ele havia escrito uma carta à sua família enquanto estava preso dentro da caverna, dizendo que ele gostaria de comer frango frito. No vídeo, ele comentou que, agora, quer comer sushi.

O treinador, Ekkapol Chantawong, disse que ele já pode comer comidas sólidas normalmente e agradeceu a todos que trabalharam no resgate. Ele foi aclamado pela imprensa internacional por ter conseguido manter os garotos calmos dentro da caverna e ajudá-los a poupar energia.

No geral, todos os meninos resgatados aparecem bem nos vídeos, saudáveis e felizes. Muitos fizeram sinais de paz e amor com as mãos e sorriram.

The #ThaiCaveRescue boys made a video – and there’s one thing on their minds 🍔🍖🍚https://t.co/ItRHFs3NYd pic.twitter.com/goRYTyRJ9e — BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js