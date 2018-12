Menino sobrevive após 1 hora soterrado na neve nos Alpes franceses

Paris – Um menino de 12 anos ficou soterrado por uma hora na neve, após uma avalanche nos Alpes franceses, nesta quinta-feira, 27, e foi resgatado por um gendarme e seu cachorro, informou a Gendarmaria de Savoie.

“Encontrar uma pessoa viva sem DVA (o detector de vítimas de avalanche) depois de 15 minutos na neve é um verdadeiro milagre”, afirmou a gendarmaria no Twitter.

O garoto estava em um grupo de sete pessoas. Eles praticavam esqui em um local não autorizado da estação Plagne, quando o desprendimento aconteceu.

O menino foi levado ao Hospital de Grenoble, onde está internado em estado “estável”, conforme a emissora “France Info”.

No Twitter, o ministro de Interior da França, Christophe Castaner, afirmou que o agente, Raphaël C., e o seu cachorro, Gétro, são “heróis do dia a dia” e lembrou que é preciso respeitar as instruções de segurança na neve.