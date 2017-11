Menino refugiado de 10 anos morre ao tentar resgate na Grécia

Atenas – Um menino afegão de 10 anos morreu neste sábado ao tentar ser resgatado junto com outros 66 refugiados por uma patrulha da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) em águas marítimas próximas à ilha de Lesbos, na Grécia.

Segundo a imprensa local, o menino já chegou morto ao hospital para o qual foi levado na cidade de Mitilene, capital de Lesbos.

Os outros 66 migrantes conseguiram ser resgatados do bote inflável no qual viajavam e desembarcaram no porto de Mitilene.

As causas da morte não foram confirmadas, mas os primeiros relatos são de que o menino morreu esmagado quando os refugiados entravam no barco da Frontex que os resgatou.

Aparentemente, houve momentos de pânico no bote, pois em um primeiro momento os refugiados pensaram que a embarcação que se aproximou era da guarda turca, e com isso se negaram a subir a bordo dela, que na verdade é da guarda costeira da Bulgária.

Desde 15 de agosto foi registrado um aumento nas chegadas e refugiados oriundos da costa da Turquia às ilhas do mar Egeu, e com isso mais de 15 mil migrantes se amontoam em acampamentos com capacidade para pouco mais de 5 mil.

Nas últimas 24 horas, incluindo a operação de hoje, a guarda costeira da Grécia e a da União Europeia resgataram 160 pessoas.