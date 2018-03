Menino mata irmã com tiro após discussão sobre videogame nos EUA

Um menino de 9 anos matou com um tiro a irmã, de 13, no estado do Mississippi, sul dos Estados Unidos, após uma discussão sobre o controle de um videogame, informou a imprensa local.

A tragédia aconteceu no sábado quando a menina se recusou a entregar o controle, afirmou o xerife do condado de Monroe, Cecil Cantrell. O menino atirou na parte posterior da cabeça da irmã.

A bala perfurou o cérebro da adolescente, que foi levada em estado crítico para um hospital de Memphis, Tennessee, onde morreu no domingo.

A polícia iniciou uma investigação para determinar como o menino teve acesso a uma arma de fogo e em que medida tinha consciência do perigo.

Incidentes similares não são raros nos Estados Unidos, onde o debate sobre o controle de armas prossegue, especialmente pelos repetidos e trágicos tiroteios em centros de ensino.