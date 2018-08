Menina chilena de 14 anos morre durante voo da Latam

Santiago do Chile – Uma menina chilena de 14 anos, cuja identidade é mantida em sigilo, morreu por causas que estão sendo investigadas a bordo de um avião da companhia Latam que cobria a rota entre Miami e Santiago na madrugada de sexta-feira, segundo informaram fontes policiais.

O voo A-501 da citada companhia aérea aterrissou na capital do Chile às 6h05 local (10h05, em Brasília) de hoje, mas os médicos do aeroporto internacional só constataram a morte da menor após realizar manobras de reanimação que não tiveram o resultado esperado, precisaram as fontes.

De forma preliminar, foi informado que a menor pode ter sofrido uma parada cardiorrespiratória durante o voo, que sofria de hipertireodismo e não estava medicada.

Um passageiro do mesmo voo disse à rádio “Bío-Bío” que a menor teve uma descompensação em um banheiro da aeronave pouco antes das 2h local (3h, em Brasília) e que a tripulação e sua família tentavam ajudá-la no que parecia ser uma crise de pânico.

Após um chamado da tripulação, “houve dois ou três médicos que se levantaram para ajudar, e a tripulação da Latam começou a ordenar que as pessoas sentassem e mantivessem a calma”, detalhou.

Após a aterrissagem, todos os passageiros foram mantidos em seus assentos enquanto o pessoal de emergências do aeroporto tentava reanimar a menina.

A Promotoria abriu uma investigação sobre o incidente e encomendou as diligências correspondentes à polícia.

No entanto, em comunicado, a companhia aérea lamentou o ocorrido e ofereceu suas condolências à família da menina, além de afirmar que durante o voo “foram realizados todos os protocolos de segurança e enviado um aviso ao pessoal médico do aeroporto para que prestasse a ajuda necessária quando o avião aterrissou em Santiago”.