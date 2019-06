Menina cai de prédio e é salva por jovem em Istambul; veja o vídeo

São Paulo – Uma menina de dois anos caiu do segundo andar de um prédio residencial em Istambul, maior cidade da Turquia. No instante em que caia, contudo, foi salva por um jovem que estava parado do lado de fora do local.

As imagens do momento foram registradas por uma câmera de segurança e rapidamente passaram a circular na imprensa internacional. Veja o vídeo do incidente:

Doha Muhammad é síria e se aproximou da janela no momento em que sua mãe estava na cozinha preparando uma refeição. Para sua sorte, Feuzi Zaabat, um argelino de apenas 17 anos e que trabalha numa loja próxima da residência da criança, estava embaixo da janela na hora em que ela caiu e conseguiu segurá-la, evitando uma queda no chão.

“Fiz o que foi necessário”, disse o adolescente, chamado de herói pela família de Doha, que não sofreu nenhum ferimento. O incidente aconteceu na semana passada, mas as imagens começaram a circular nesta quinta-feira, 27, depois de os dois se reencontrarem.