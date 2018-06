Melania vai ao Arizona visitar centro de detenção de crianças imigrantes

Tucson – A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, chegou nesta quinta-feira à cidade de Tucson, no Arizona, onde visitará um centro de detenção de crianças imigrantes.

Antes da visita, Melania se reuniu com os responsáveis pela Agência de Alfândegas e Proteção Fronteiriça (CBP) e com os xerifes da região e disse que queria dar todo o apoio possível às crianças e às famílias imigrantes.

Ao ser informada sobre a atividade dos traficantes de pessoas que ajudam milhares de pessoas a atravessar a fronteira entre EUA e México, a primeira-dama ficou impressionada com a maldade de um “coiote” que deixou uma criança de 6 anos abandonada no deserto.

A visita ocorre uma semana depois de Melania ter ido ao Texas para conhecer um centro de detenção de crianças ilegais que foram separadas dos pais depois de eles terem sido presos por cruzarem a fronteira americana ilegalmente.

A porta-voz de Melania, Stephanie Grisham, disse aos jornalistas que a viagem foi planejada depois da visita ao Texas, onde a primeira-dama não conseguiu ir a um centro do Departamento de Segurança Nacional (DHS) devido a uma inundação.

Segundo ela, a esposa do presidente dos EUA, Donald Trump, quer aprender com as pessoas que atuam na fronteira e que está ansiosa para ver como será a reunificação de 2,3 mil crianças e suas famílias após o fim da política de separação do governo.