Médico da Casa Branca diz que saúde de Trump é “excelente”

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou em um teste cognitivo e seu estado de saúde em geral é excelente, mas precisa perder de 4,5 a cerca de sete quilos se alimentando melhor e começando a se exercitar, disse o médico da Casa Branca nesta terça-feira.

Trump, tentando encerrar algumas questões persistentes sobre sua aptidão mental para o cargo, pediu ao médico para adicionar um teste de triagem cognitiva ao seu primeiro exame médico presidencial e também autorizou o dr. Ronny Jackson a divulgar uma bateria de dados dos testes.

O médico da Marinha respondeu à exaustão a perguntas dos repórteres durante entrevista excepcionalmente longa, a pedido do Trump, e disse que não reteve nenhuma informação no interesse da privacidade.

“Ele disse: ‘Eu quero que você vá lá e que você fale com eles e eu quero que você responda todas as perguntas que eles têm'”, disse Jackson sobre Trump.

O presidente, de 71 anos, é conhecido por gostar de alimentos ricos em gordura, como frango frito, hambúrgueres e bife e, embora ele jogue golfe, não tem uma rotina diária de exercícios.

A capacidade mental de Trump para o trabalho passou a ser questionada após o controverso livro “Fogo e Fúria: Por Dentro da Casa Branca de Trump” o retratar como infantil e volátil.

Não se sabe de presidentes anteriores que tenham sido testados quanto à acuidade mental enquanto estavam no cargo, incluindo Ronald Reagan, que cinco anos depois de sair da Casa Branca foi diagnosticado com Alzheimer.

Jackson, que fala com Trump algumas vezes ao dia e viaja com ele, disse que não achava que o presidente precise de testes cognitivos com base em diretrizes médicas –mas adicionou a Avaliação Cognitiva Montreal de 30 perguntas a pedido de Trump.

O teste procura sinais de demência ou Alzheimer, uma doença cerebral degenerativa incurável. As perguntas da amostra incluem pedir ao paciente que desenhe um relógio, colocando todos os números e ajustando os ponteiros do relógio em um horário específico. O teste não avalia a aptidão psiquiátrica.

Trump conseguiu 30 pontos em 30 possíveis no teste, disse Jackson. “O presidente é mentalmente muito afiado”, disse ele.