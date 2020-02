Médico chinês que alertou sobre coronavírus está em estado grave

São Paulo — O médico chinês Li Wenliang, que ganhou notoriedade por divulgar os riscos do novo coronavírus, foi infectado e está em estado grave, informou o hospital. Horas antes, a CNN havia informado, com base em veículos estatais, que o médico havia falecido.

Segundo a TV americana CNN, o médico estava internado em Wuhan desde 12 de janeiro. Ele contraiu coronavírus de seu paciente. “Na luta contra a epidemia de pneumonia da nova infecção por coronavírus, o oftalmologista do nosso hospital, Li Wenliang, infelizmente foi infectado. Ele está atualmente em estado crítico e estamos fazendo o possível para ressuscitá-lo”, diz comunicado do hospital.

No Twitter, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lamentou a morte de Li. “Nós estamos profundamente tristes com a morte do Dr. Li Wenliang. Todos nós precisamos celebrar o trabalho que ele fez”, tuitou a OMS.