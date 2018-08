Medalha e faixa presidencial da Bolívia são roubadas

La Paz – A medalha e a faixa presidencial da Bolívia, símbolos históricos que o presidente do país costuma usar em atos relevantes, foram roubadas na noite de terça-feira e a Polícia Boliviana iniciou uma operação para recuperá-las, após a detenção de um militar encarregado de sua segurança, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais.

O roubo aconteceu no final da noite de ontem em Alto, cidade vizinha a La Paz, quando ambos objetos de valor patrimonial eram levados em um veículo oficial, segundo fontes da Polícia Boliviana.

O Ministério de Defesa da Bolívia, em comunicado, informou que foi detido um oficial do Exército boliviano encarregado da segurança destes objetos históricos e foi aberta uma investigação.

As circunstâncias do roubo “ainda são investigadas”, indicou o Ministério, que explicou que o Exército é “responsável exclusivo” do resguardo deste tipo de patrimônio “durante as festas da pátria”, como o aniversário da independência da Bolívia celebrado na segunda-feira.

O ministério ressaltou que “a Polícia Boliviana, seus serviços de inteligência e toda a institucionalidade do Estado foram postos à disposição da investigação para encontrar os culpados do roubo o mais rápido possível “.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta manhã aos atos do dia das Forças Armadas bolivianas na cidade de Cochabamba sem usar estes símbolos.

A medalha e a faixa são símbolos presidenciais desde a época da República na Bolívia.