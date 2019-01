May vai a Bruxelas com expectativa de encontro “construtivo”

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, espera realizar uma reunião “construtiva” com autoridades da União Europeia em Bruxelas nesta segunda-feira, como parte de sua tentativa de alcançar uma saída suave do bloco, afirmou um porta-voz.

May encontrará o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, às 13h30 (no horário de Brasília), depois que um impasse nas negociações do Brexit pareceu frustrar suas esperanças de que conversas sobre futuros laços comerciais seriam iniciadas em uma cúpula de líderes da UE no final desta semana.

A reunião em Bruxelas vem depois que May tentou reiniciar as conversas no mês passado em um discurso em Florença, onde prometeu que o Reino Unido irá honrar seus compromissos com a União Europeia.

“Trata-se de refletir sobre Florença e sobre o jeito construtivo que foi recebida, e que nós queremos continuar a avançar de uma maneira construtiva”, disse o porta-voz, a repórteres.