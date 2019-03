May tem reunião de emergência com gabinete e fará pronunciamento

São Paulo — A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, realiza hoje uma reunião de emergência de seu gabinete, num momento em que sofre forte pressão para renunciar como forma de superar o impasse em torno do Brexit e conquistar apoio para seu acordo para a retirada do país da União Europeia.

Na semana passada, May obteve da UE mais tempo para a implementação do Brexit, que estava programado para o próximo dia 29. Se May conseguir aprovar o acordo de Brexit no Parlamento britânico, o adiamento do divórcio será até 22 de maio. Em caso de derrota, a prorrogação será até 12 de abril. Desce o começo do ano, os legisladores já rejeitaram duas propostas de acordo.

O jornal com maior circulação do Reino Unido, o The Sun, contribuiu para a pressão com uma manchete de capa que apela para que May renuncie. “Seu tempo acabou, Theresa”, diz a manchete.

May fará um pronunciamento no Parlamento nesta segunda-feira, a partir das 12h30 (de Brasília).