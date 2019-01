May responderá “rápido” ao resultado da votação sobre o “Brexit”

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, responderá “rápido” ao resultado da votação desta noite sobre o acordo do “Brexit” proposto pelo governo, indicou nesta terça-feira seu porta-voz oficial.

Segundo a fonte, na reunião semanal com seus ministros, May lembrou que o governo “é servidor do povo” e disse que acredita “apaixonadamente” que deve cumprir o resultado do referendo de 2016, no qual os britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A Câmara dos Comuns iniciou hoje a quinta e última sessão de debate sobre o pacto governamental para a saída da UE, que terminará em uma votação histórica.

Os deputados votarão primeiro uma série de emendas ao tratado apresentadas pelos grupos políticos e finalmente o acordo em si, o que deve ocorrer por volta das 21h (horário local, 19h em Brasília), dependendo do ritmo das votações.

Está previsto que May encerre o debate no início da noite com um discurso no qual voltará a pedir o apoio ao texto que pactuou com Bruxelas.

Também está programada uma declaração da primeira-ministra diante da câmara ao término da votação.

Se o pacto for rejeitado, May deve apresentar aos deputados um plano alternativo em até três dias úteis, prazo que termina na próxima segunda-feira.

Se, como prognosticado, os Comuns rejeitarem o acordo, os passos da primeira-ministra dependerão, em boa medida, da margem dessa derrota, que ameaça minar sua autoridade no Parlamento e à frente do governo.