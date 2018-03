May reforça compromisso de evitar fronteira dura entre Irlandas

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reforçou à União Europeia o seu compromisso em evitar uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após o Brexit.

Em reunião com o ex-primeiro ministro belga e negociador do Parlamento Europeu Guy Verhofstadt nesta terça-feira, May reforçou a importância de uma reunião entre membros do governo irlandês, da Comissão Europeia e do Reino Unido para discutir soluções práticas.

De acordo com um porta-voz de Downing Street, May e Verhofstadt debateram propostas para um cenário institucional que deem apoio a um futuro relacionamento próximo entre o Reino Unido e a União Europeia. A premiê teria explicado sua visão para a futura parceria comercial, citada em seu discurso na última sexta-feira.

Ontem, May afirmou ao Parlamento britânico que o país está perto de um acordo para o Brexit e se disse confiante de que as diferenças com a UE podem ser resolvidas num futuro próximo.