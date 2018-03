May recebe príncipe saudita e expressa preocupação com Iêmen

Londres – Sob protestos de grupos de direitos humanos, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, recebeu nesta quarta-feira o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que faz visita de três dias ao país.

May elogiou os esforços sauditas para modificar a legislação para deixar o país mais inclusivo. “Nós queremos trabalhar juntos para explorar as formas de apoiar o reino da Arábia Saudita a progredir e intensificar estas reformas”, afirmou a premiê.

A primeira-ministra britânica disse ainda que os dois líderes discutiram uma forma de enfrentar os desafios internacionais, incluindo “a crise humanitária e o conflito no Iêmen”.

Os críticos, porém, dizem que a Grã-Bretanha foi lenta em condenar os abusos dos direitos humanos pela Arábia Saudita.

Uma coalizão liderada pelo exército saudita tem lutado desde 2015 contra rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen. A guerra já deixou 10 mil mortos e levou o país mais pobre do mundo árabe à beira da fome.

Os ativistas contra a guerra se reuniram perto do Parlamento e realizaram um protesto fora dos portões de Downing Street, sede do governo britânico. Fonte: Associated Press.