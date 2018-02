May prevê futuro “brilhante” para o Reino Unido após o “Brexit”

Londres — A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou neste domingo que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é o começo de “um novo e brilhante capítulo” para o país.

May lançou essa mensagem em relação com discurso que pronunciará na próxima sexta-feira para explicar sua “visão” sobre a futura relação que ambos os lados devem ter após o “Brexit“, no qual espera-se que a contribuição forneça mais clareza a respeito, como reivindicou Bruxelas.

Antes desse esperado discurso, cujo horário e local ainda não foram confirmados, a primeira-minstra terá na quinta-feira uma reunião com todo o governo para explicar os detalhes do plano de negociação elaborado com a “subcomissão do Brexit”, formada por 11 ministros e conhecida também como o “gabinete de guerra”,

“Na (última) quinta-feira, comuniquei à subcomissão que o acordo que negociaremos com a UE deve garantir um futuro ambicioso para o nosso grande país. Concluí esse encontro lembrando que as decisões que tomarmos agora marcarão o futuro de toda uma geração”, disse hoje a premiê.

“Se fizermos bem”, ressaltou May, o “Brexit”, previsto para março de 2019, será o começo de “um novo e brilhante capítulo da nossa história”, na qual os “melhores dias estão por vir”.

Londres e Bruxelas devem começar no próximo mês uma nova fase das negociações sobre o seu divórcio, centrada no período de transição, que a UE quer que termine em dezembro de 2020, mas o Reino Unido prefere que seja em março de 2021.

Segundo algumas informações, o governo britânico também quer tirar o país da união aduaneira, mas pretende manter acordos especiais com o bloco para certos setores econômicos a fim de garantir uma relação comercial “fluente” após o “Brexit”. EFE