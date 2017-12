May perde votação-chave sobre o Brexit no Parlamento britânico

A primeira-ministra britânica, Theresa May, perdeu nesta quarta-feira uma votação-chave sobre o Brexit no Parlamento, devido à rebelião de parte de seu grupo conservador, que expôs sua fragilidade às vésperas de uma cúpula da União Europeia.

Os deputados aprovaram por 309 votos a 305 uma emenda, que prevê que um acordo final concluído sobre a saída do Reino Unido da União Europeia seja ratificado por votação do Legislativo, o que coloca May em uma situação muito delicada.

A premiê britânica tem uma estreita maioria de 13 votos no Parlamento.