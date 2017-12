May pede que Trump apresente propostas para paz no Oriente Médio

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apresente propostas para que se alcance a paz no Oriente Médio, depois que o presidente dos EUA reconheceu Jerusalém como a capital de Israel.

May falou com Trump pelo telefone nesta terça-feira.

“Eles discutiram as diferentes posições que nós assumimos no reconhecimento de Jerusalém como a capital israelense, e concordamos com a importância de os EUA apresentarem novas propostas para a paz e que a comunidade internacional apoie esses esforços”, disse um porta-voz de May.

“A primeira-ministra atualizou o presidente sobre o recente bom progresso nas negociações do Brexit e o presidente apresentou o progresso que fez em sua agenda econômica”, afirmou o porta-voz de May.

“Eles concordaram com a importância de um acordo de comércio bilateral rápido pós-Brexit”, segundo o porta-voz.