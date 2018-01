May oferece dinheiro à França para segurança de fronteira

Sandhurst – A primeira-ministra britânica, Theresa May, ofereceu à França, nesta quinta-feira, 44,5 milhões de libras (cerca de 62 milhões de dólares) para reforçar a segurança nas fronteiras francesas, como parte de medidas visando aprofundar a cooperação entre os dois países, o que ela acredita que irá promover a boa vontade nas negociações do Brexit.

Durante conversas com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Sandhurst, academia de treinamento de oficiais do Exército britânico, May buscou demonstrar que o Reino Unido ainda tem muito a oferecer à França e outros membros da União Europeia, à medida que negocia a saída de seu país do bloco.

Entretanto, apesar da cordialidade e dos novos acordos que devem ser assinados na 35ª cúpula anglo-francesa, as aberturas, incluindo o empréstimo da Tapeçaria de Bayeux, tesouro do século 11, caíram por terra na eurocéptica mídia britânica.

“Que troca! Tomar emprestado a Tapeçaria de Bayeux custou mais 45 milhões de libras ao Reino Unido para parar imigrantes em Calais?”, perguntou o jornal Daily Mail, enquanto o The Sun comparou a invasão do Reino Unido por Guilherme, o Conquistador, em 1066 com a União Europeia tentando impedir os britânicos de deixarem o bloco.

Depois que Macron pediu que o Reino Unido ajudasse com a segurança de portos do Canal da Mancha que se tornaram destino para imigrantes, Londres disse que mais 44,5 milhões de libras seriam enviadas à França para melhorar barreiras e tecnologias.