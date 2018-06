May e Sánchez abordam “Brexit” e Gibraltar em conversa telefônica

Londres .- A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o novo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, abordaram nesta segunda-feira em uma conversa telefônica assuntos relacionados com o “Brexit” e com Gibraltar, entre outras questões.

Um porta-voz de Downing Street, escritório oficial da chefe de governo britânica, detalhou que ambos se mostraram de acordo na “importância de proteger os direitos dos espanhóis no Reino Unido, assim como dos muitos cidadãos britânicos na Espanha” após a saída britânica da União Europeia (UE).

A dirigente conservadora ressaltou nessa conversa que suas relações com os demais países comunitários continuam sendo “extremamente importantes” para seu governo, apesar de que o Reino Unido deixará o bloco comunitário em 29 de março de 2019.

A primeira-ministra comunicou também a Sánchez que espera cooperar “de forma construtiva” com o governo de Gibraltar e o espanhol para “resolver os problemas que surjam por causa da saída do Reino Unido da União Europeia” a respeito de Peñón, segundo seu porta-voz.

Na sua conversa com o líder socialista, que assumiu como presidente do governo no sábado passado, May expressou condolências a Ignacio Echeverría, o espanhol que morreu no ataque terrorista na London Bridge há um ano.

Em um ato de homenagem às oito vítimas do atentado realizada neste final de semana, a chefe de governo destacou a “coragem” de Echeverría, que enfrentou os terroristas para tentar detê-los antes de morrer esfaqueado.

A primeira ministra britânica declarou ainda a Sánchez que a Espanha é um “aliado próximo” do Reino Unido e que ambos países compartilham “uma longa história de amizade e cooperação”.

Após felicitar o presidente do governo espanhol por sua nomeação, May ressaltou que espera continuar trabalhando com Madrid “em uma ampla categoria de interesses e objetivos comuns”, incluindo a segurança e os laços comerciais.