May e Juncker se reúnem para revisar acordo antes de votação em Londres

Estrasburgo – A primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já estão reunidos no escritório do luxemburguês na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo.

May chegou ao parlamento às 21h (horário local, 17h de Brasília) pela entrada do edifício Winston Churchill, o mesmo no qual os membros da Comissão Europeia têm seus escritórios.

A viagem-relâmpago da premiê britânica poucas horas antes da votação do Brexit em Londres foi entendida por várias fontes europeias e parlamentares como “um bom sinal” de aproximação de posturas para tentar afinar as diferenças que ainda persistem entre Londres e Bruxelas em assuntos como a salvaguarda irlandesa.

Os serviços jurídicos de Londres e Bruxelas teriam avançado em seu acordo para a redação e interpretação jurídica sobre a salvaguarda irlandesa no acordo do Brexit, segundo explicaram à Agência Efe fontes do grupo europarlamentar dos conservadores britânicos.

Este avanço, do qual não se sabe mais detalhes, daria suficientes garantias às partes sobre uma questão que se tornou o principal empecilho nas negociações entre Londres e Bruxelas para a saída do Reino Unido, prevista para o final de março.

A salvaguarda prevê que o Reino Unido permaneça na união aduaneira e que a Irlanda do Norte também esteja alinhada com certas normas do mercado único.

Se a reunião for “frutífera”, a expectativa é que May e Juncker participem de uma coletiva de imprensa após o encontro.