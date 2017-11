May diz que Trump errou a retuitar vídeos de extrema-direita

Amã – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, errou ao retuitar um vídeo de um grupo de extrema-direita britânico, que ela disse ser “detestável” e acusou de difundir a divisão.

Trump causou revolta no Reino Unido ao dar uma resposta afiada à May no Twitter, depois que ela o criticou por retuitar vídeos anti-islâmicos compartilhados inicialmente pela vice-líder do partido Britain First.

“O fato de que nós trabalhamos juntos não quer dizer que temos medo de dizer quando os Estados Unidos erram, e de ser muito claros com eles”, disse May a repórteres em Amã.

“E eu sou muito clara: retuitar o Britain First foi a coisa errada a se fazer”, disse May.