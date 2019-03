Theresa May diz que renunciará para conseguir aprovar acordo do Brexit

Londres — A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse a parlamentares do Partido Conservador que vai renunciar se conseguir aprovar seu acordo do Brexit no Parlamento, afirmaram veículos de imprensa internacionais. Esse documento, firmado por May e a União Europeia em novembro do ano passado, já foi rejeitado duas vezes pela casa e a primeira-ministra agora tenta submetê-lo a uma terceira votação.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, que teve acesso ao conteúdo da reunião realizada nesta quarta-feira, May disse estar pronta para “deixar o cargo antes do que desejava, para fazer o que é mais certo para o nosso país e o nosso partido”. “Ouvi com clareza a vontade do Partido Conservador”, disse ela na reunião, “sei que há o desejo por uma nova liderança na segunda fase do Brexit e não serei um obstáculo para isso”. Até o momento, no entanto, não há uma previsão de quando a sua renúncia acontecerá.

Em troca, May pediu aos parlamentares, até agora profundamente divididos sobre o processo de saída da UE – até o ponto de boicotar seus planos -, que respaldem o pacto que negociou em novembro do ano passado. “Peço a todos nesta sala que apoiem o acordo para que possamos completar o nosso dever histórico, cumprir a decisão do povo britânico e deixar a União Europeia de forma suave e ordenada”, afirmou a primeira-ministra.